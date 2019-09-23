أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالحراك السياسي الذي تشهده تونس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر الإعلان عن موعدها اليوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، مشيرة إلى إرتفاع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى 22 مترشحًا.

وتناقلت صحف الاثنين إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية في هجوم كبير على ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس.

وكتبت عن تنفيذ عدد من المستوطنين اليهود اقتحامًا للمسجد الأقصى بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثت صحف تونس، عن مقتل سبعة أشخاص في ثلاث هجمات متفرقة في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد، في حين أعلنت الحكومة مقتل وجرح 500 شخص في نزاعات عشائرية شهدتها مدينة البصرة منذ بداية الجاري.