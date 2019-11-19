اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إعلان وزير الخارجية الأمريكية بومبيو اعتبار المستوطنات لا تخالف القانون الدولي، وردود الأفعال المنددة بالإعلان حيث اعتبرت الرئاسة الفلسطينية إعلان بومبيو المستوطنات لا تخالف القانون الدولي باطل ومرفوض ومدان.

وسلطت الضوء على ما أعرب عنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن رفضه واستهجانه لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لايخرق القانون الدولي، التي تعد استهزاء بالقانون الدولي.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الموقف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذه الليلة بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرته حلقة جديدة من حلقات العدوان الأمريكي على شعبنا وحقوقه، وامتدادا للانقلاب الأمريكي المفضوح على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي، وخطوة أخرى لوأد عملية السلام وحل الدولتين.

ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين بينهم شرطة الاحتلال ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الصحف إلى إعلان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أن أكثر من أربع آلاف مهاجر ولاجئ موجودون داخل مراكز الإيواء في ليبيا.

وتطرقت إلى تجدد المظاهرات الاحتجاجية، التي اندلعت في العراق مطلع أكتوبر في بغداد وتسع محافظات عراقية؛ للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل فقرات في الدستور.