اهتمامات الصحف السودانية الجمعة

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان، تكوين لجنة مشتركة مع المجلس العسكري الانتقالي للترتيب والتنسيق للاحتفال بالاتفاق النهائي، الذي سيحضره ضيوف من الإقليم والعالم بصورة تجسد ملحمة الثورة السودانية.

وأشارت الصحف إلى ارتفاع نسبة التضخم بالسودان وتسجيله 52.59% في شهر يوليو المنصرم .

وسلطت الضوء على شن قوات الشرعية اليمنية، مسنودةً بالتحالف العربي، هجمات على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محافظتي صعدة وحجة.

ولفتت الانتباه إلى مطالبة منظمات – الهيكل- المزعوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إغلاق المسجد أمام الفلسطينيين في أول أيام عيد الأضحى المقبل، لتزامنه مع ما يسمى ذكرى - خراب الهيكل-.

وركزت على كشف الأمن المصري أمس هوية منفذ عملية معهد الأورام الإرهابية، ويدعى عبد الرحمن خالد محمود.

ونشرت صحف الجمعة إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس، أن بلاده ستنظم انتخابات في وقت قريب في إقليم جامو وكشمير الذي تتنازع عليه مع باكستان، بعد يومين من قرارها إلغاء الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير.