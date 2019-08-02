اهتمامات الصحف البريطانية الجمعة

اهتمت الصحف البريطانية اليوم بقيام السلطات البريطانية إخلاء بلدة "ويلي بريدج" في مقاطعة ديربيشير، شمال إنجلترا بعد انهيار جزء من سد بحيرة "تودبرووك" بسبب الفيضانات.

وكشفت الصحف عن تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإدخال تعديلات على قوانين الهجرة البريطانية عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي للحدّ من أعداد المهاجرين، وتشديد التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

وأبرزت الصحف تلقى حزب المحافظين البريطاني الحاكم خسارة مقعد في انتخابات تشريعية فرعية في دائرة بريكون ورادنورشاير بمنطقة ويلز، الأمر الذي أدى إلى حصر غالبيته البرلمانية الصغيرة بصوت واحد فقط، ما يعني أن تنفيذ استراتيجيته في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح مقعد للغاية.

ونقلت الصحف دعوة بريطانيا وفرنسا وألمانيا كوريا الشمالية إلى إجراء محادثات "جادة" مع الولايات المتحدة، مفيدةً أن العقوبات الدولية يجب أن تظل مطبقة بالكامل لحين تفكيك بيونغ يانغ لبرامجها النووية والصاروخية.