اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة
آخر تحديث GMT21:46:46
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

الصحف الباكستانية
إسلام آباد - العرب اليوم

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات وزير الخارجية شاه محمود قريشي الذي أعرب عن قلق بلاده إزاء تزايد التهديدات العسكرية من جانب الهند.
واهتمت بلقاء كبار المسئولين العسكريين والأمنيين الباكستانيين برئيس الوزراء عمران خان في إسلام آباد لمناقشة التحديات الأمنية الداخلية والإقليمية التي تواجهها باكستان.
وسلطت الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي حذر من أن أي حرب جديدة في المنطقة ستعود بنتائج كارثية على باكستان.
وأشارت إلى الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مبادرة باكستان الدبلوماسية لتخفيف التوتر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وتابعت أعمال البحث والإنقاذ الجارية في المناطق التي تضررت بالأمطار والانهيارات الجليدية في إقليمي كشمير الحرة وبلوشستان.
وعرجت إلى مناقشة مجلس الأمن الدولي الوضع الأمني والإنساني في إقليم كشمير للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، وترحيب باكستان بذلك، واحتجاج الهند لدى الصين على إثارة هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي.
ونشرت إعلان باكستان عن إبداء حركة طالبان الأفغانية استعدادها على خفض العنف المسلح في أفغانستان لإنجاح عملية السلام الافغانية.
وتابعت صحف باكستان في الشأن الدولي دعوة كندا وأوكرانيا وبريطانيا والسويد وأفغانستان وهولندا إلى إجراء تحقيق دولي شفاف في سقوط طائرة ركاب أوكرانية خارج طهران الأسبوع الماضي.

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة



أخبار ذات صلة

GMT 20:37 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف الليبية الجمعة
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الليبية الجمعة

GMT 20:33 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف المصرية الجمعة
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الجمعة

GMT 20:28 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة
العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

GMT 20:24 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف السودانية الجمعة
العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية الجمعة

GMT 20:20 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نجوى كرم تختار الزهري وسيرين عبد النور تفضّل الأحمر

فساتين سهرة مع الأكمام المنسدلة مستوحاه من النجمات

بيروت - العرب اليوم

تتألق العديد من النجمات العربيات باجمل فساتين سهرة فاخرة مع الاكمام المنسدلة، خصوصًا مع مشاهدة أجمل الصيحات والقصات الفاخرة التي تضفي المزيد من التألق على اطلالاتهن. فاليوم اختاري هذه القصات الملكية لتكون اساسية في اختياراتك، من خلال الصور التي اخترناها لك، واكبي على خطى النجمات العرب أجمل فساتين سهرة فاخرة مع الاكمام المنسدلة. اختاري لسهراتك المقبلة فساتين سهرة فاخرة خصوصًا مع الاكمام المنسدلة والملكية التي تضفي المزيد من التميز والسحر على القطعة. فانتقي بأسلوب نجوى كرم فستان سهرة زهري مع الخطوط الفضية وقصة الاكمام الطوبلة المطرزة من توقيع Rami Kadi. بدورها ارتدت سيرين عبدالنور فستان أحمر مفرغ مع التطريز البراق والتول الى جانب الاكمام الطويلة والمزخرفة من توقيع Zuhair Murad. أما النجمة يارا فتألقت بفستان نيلي فاخر مع الزخرفات ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:28 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

مجموعة فيكتوريا بيكهام قبل خريف 2020 من وحي السبعينيات بألوان زاهية
العرب اليوم - مجموعة فيكتوريا بيكهام قبل خريف 2020 من وحي السبعينيات بألوان زاهية

GMT 03:04 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

تعرف على أفضل الأنشطة السياحية في مدينة نارا اليابانية
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأنشطة السياحية في مدينة نارا اليابانية

GMT 00:31 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

4 نصائح لغرف نوم بروعة الديكورات المغربية منها استخدام الوسائد المنسوجة
العرب اليوم - 4 نصائح لغرف نوم بروعة الديكورات المغربية منها استخدام الوسائد المنسوجة

GMT 03:09 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

الرئيس الأميركي يتوقع أن تتم محاكمته سريعة جدًا أمام مجلس الشيوخ
العرب اليوم - الرئيس الأميركي يتوقع أن تتم محاكمته سريعة جدًا أمام مجلس الشيوخ

GMT 02:55 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

مذيع شهير يتخلى عن 40 مليون دولار لطليقته بعد عامين من إعلان انفصالهما
العرب اليوم - مذيع شهير يتخلى عن 40 مليون دولار لطليقته بعد عامين من إعلان انفصالهما

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:12 2020 الخميس ,16 كانون الثاني / يناير

الطب الشرعي السوري يفحص جثة "القتيل" بمنزل عجرم فور وصولها
العرب اليوم - الطب الشرعي السوري يفحص جثة "القتيل" بمنزل عجرم فور وصولها

GMT 07:33 2016 الأربعاء ,30 آذار/ مارس

طرق علاج تأخر الكلام عند الأطفال بالأعشاب
العرب اليوم - طرق علاج تأخر الكلام عند الأطفال بالأعشاب

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 06:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
العرب اليوم - 5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

GMT 00:30 2019 الأحد ,29 كانون الأول / ديسمبر

كبسولة النشاط ورفع الحرق وزيادة المناعة صباحاً ومساءً
العرب اليوم - كبسولة النشاط ورفع الحرق وزيادة المناعة صباحاً ومساءً

GMT 00:23 2019 الأحد ,29 كانون الأول / ديسمبر

10 علاجات منزلية تخفي ندبة الجديري المائي
العرب اليوم - 10 علاجات منزلية تخفي ندبة الجديري المائي

GMT 00:49 2016 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

أطعمة خاصة لتجنب آثار شرب الكحول في الكريسماس
العرب اليوم - أطعمة خاصة لتجنب آثار شرب الكحول في الكريسماس

GMT 05:13 2017 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

قرد ذكر يحاول ممارسة الجنس مع سيكا الغزلان في اليابان
العرب اليوم - قرد ذكر يحاول ممارسة الجنس مع سيكا الغزلان في اليابان

GMT 12:53 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيداً في إنجازاتك
العرب اليوم - تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيداً في إنجازاتك

GMT 16:04 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تمتع بالهدوء وقوة التحمل لتخطي المصاعب
العرب اليوم - تمتع بالهدوء وقوة التحمل لتخطي المصاعب

GMT 06:18 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر
العرب اليوم - تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر

GMT 09:44 2015 الثلاثاء ,29 أيلول / سبتمبر

فوائد الفاصوليا الخضراء للعلاج القولون
العرب اليوم - فوائد الفاصوليا الخضراء للعلاج القولون

GMT 05:59 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

تعرَّف على الكواكب التي يمكنك رؤيتها من الأرض بالعين المجردة
العرب اليوم - تعرَّف على الكواكب التي يمكنك رؤيتها من الأرض بالعين المجردة

GMT 11:34 2016 الإثنين ,28 آذار/ مارس

تعلم إتيكيت الملابس الرسمية والعادية للرجال والنساء
العرب اليوم - تعلم إتيكيت الملابس الرسمية والعادية للرجال والنساء

GMT 17:26 2016 الأحد ,06 آذار/ مارس

أعراض تقلصات الرحم في الشهر الرابع
العرب اليوم - أعراض تقلصات الرحم في الشهر الرابع

GMT 05:04 2019 الأحد ,06 كانون الثاني / يناير

جولة سياحية ساحرة داخل مدينة "العلا" السعودية
العرب اليوم - جولة سياحية ساحرة داخل مدينة "العلا" السعودية

GMT 14:29 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وظيفة نظام "ECO" في السيارات وعلاقته بخفض استهلاك الوقود
العرب اليوم - وظيفة نظام "ECO" في السيارات وعلاقته بخفض استهلاك الوقود

GMT 13:48 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

السعودية تدعو لاستجابة سريعة لتهديد إمدادات الطاقة
العرب اليوم - السعودية تدعو لاستجابة سريعة لتهديد إمدادات الطاقة

GMT 11:58 2019 الأحد ,21 إبريل / نيسان

احتراق كبسولة فضائية في فلوريدا و"ناسا" تحقّق في الحادث
العرب اليوم - احتراق كبسولة فضائية في فلوريدا و"ناسا" تحقّق في الحادث

GMT 05:02 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

أب يذبح بناته الثلاثة وزوجته بآلة حادة في السعودية
العرب اليوم - أب يذبح بناته الثلاثة وزوجته بآلة حادة في السعودية

GMT 02:40 2017 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيو

جولة مذهلة في جزيرة سانتوريني العالمية في اليونان
العرب اليوم - جولة مذهلة في جزيرة سانتوريني العالمية في اليونان

GMT 07:30 2015 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

طلاب معهد الجبيل التقني يحصلون على رخصة دولية
العرب اليوم - طلاب معهد الجبيل التقني يحصلون على رخصة دولية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab