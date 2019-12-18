اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالكلمة التي ألقاها الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته لمحافظة سيدي بوزيد وسط غرب تونس، أكد فيها أنه سيعمل على تحقيق مطالب الشغل والحرية والكرامة للشباب والفقراء، بالرغم من المؤامرات التي تحاك في الظلام.

وكتبت محليًا أيضًا أن الإعلان عن الحكومة الحديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد طال أكثر من اللازم.

ورصدت تجديد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف موقف موسكو الداعي إلى وقف إراقة الدماء في ليبيا، وإجراء حوار مباشر بين أطراف الصراع الدائر هناك، مؤكدًا دعم بلاده لأي جهود دولية، من شانها المساعدة في الخروج من الأزمة في ليبيا.

وأوردت صحف الاربعاء إلى جانب ذلك تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لن تسمح لتركيا بالسيطرة على ليبيا، وذلك بعد أيام من تلويح الرئيس التركي بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.

وتطرقت إلى أن الفوضى ماتزال تعم ساحات بيروت، وبعض المدن اللبنانية في الجنوب في الانتفاضية الشعبية التي اندلعت منذ أكثر من شهرين ضد الزيادة في الضرائب، لتسود المشهد العام عمليات الكر والفر بين المحتجين وقوات الأمن والجيش، في ظل غياب حل سياسي إلى حد الآن.

وتناولت صحف تونس مطالبة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنقرة بتقديم تفسير بشأن تهديدات بإغلاق قاعدتين عسكريتين إستراتيجيتين تستخدمها الولايات المتحدة في تركيا.