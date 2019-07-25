اهتمامات الصحف المغربية الخميس



تناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم تصريحات وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، الذي أعلن أن المغرب يتابع، بقلق التطورات الأخيرة، في مضيق هرمز، ويدعو إلى احترام حرية الملاحة البحرية، واحترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية، التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخل.

مغاربيا، تابعت الصحف تطورات الوضع في ليبيا، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات بمناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وتناولت حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ، لافتة إلى أنها اعتقلت فجر اليوم ، 17 فلسطينيًا بمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس.

كما تناقلت إعلان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، قتلت 16 طفلا فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري.

أوروبيًا، أشارت الصحف إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 14 وزيرًا ، وتعهده بإنهاء ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.