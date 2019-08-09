اهتمامات الصحف التونسية الجمعة

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على انتهاء المهلة المحددة لتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية اليوم في تونس وذلك بعد أسبوع من فتح باب الترشحات ، وأشارت إلى أن التوقعات بتواصل ارتفاع عدد المترشحين يصاحبه تخوفات من أن يتسبب ذلك في المس من هيبة الرئاسية مما قد يدفع المواطنين إلى العزوف عن التصويت.

ونقلت صحف تونس تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قال فيها إن الخطة التي أعلنها أخيرا لحل الأزمة في ليبيا تمر عبر 3 مراحل وهي وقف لإطلاق النار يتم تطبيقه كخطوة أولى، ثم اجتماع دولي بمشاركة الدول المعنية بالأزمة الليبية، يليه اجتماع للأطراف الليبية المتنازعة.

ولفتت في السياق إلى أن المسؤول الأممي أعرب عن تفاؤله بشان التزام أطراف الحرب في ليبيا بالهدنة.

وركزت صحف تونس على قيام قوات الأمن المصرية بالقضاء على 8 مسلحين خلال مداهمة لمكان اختباء خلية إرهابية جنوب غرب العاصمة القاهرة يشتبه في تورطها بتفجير معهد الأورام بوسط العاصمة قبل أيام.

واهتمت اليوميات التونسية بمقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في انفجار محرك مروحية من منشاة عسكرية روسية شمال غرب البلاد.