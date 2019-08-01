اهتمامات الصحف العراقية الخميس



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتحذير منظمة "كير" العالمية للمساعدات الإنسانية من خطورة تراجع تمويل الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها في مناطق شمال العراق مما يعرض حياة الناس للخطر .

وأبرزت إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق , بقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك الغنية بالنفط .

وعرجت صحف اليوم على المفاوضات الجارية بين بغداد وأربيل بشأن القضايا العالقة ,مشيرة إلى أنها تسير بمسارين قريب وبعيد الأجل .

ونوهت بقرار مجلس النواب استضافة وزيري النفط والمالية ,مشيرة إلى أن الهدف من ذلك ايجاد تفاهم مشترك بشأن المستحقات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان .

وتناولت الصحف طلب مجلس القضاء الاعلى من مجلس النواب رفع الحصانة عن 21 نائباً في البرلمان العراقي عن تهم تتعلق بالفساد , أو تهم أخرى ارتكبت أثناء عملهم في مناصب تنفيذية.