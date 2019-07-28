اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد



أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إلى جانب عدد من رؤساء دول العالم، وتأكيده على أن الجزائر لن تنسى المواقف الرائدة للسبسي في مساندة ثورة التحرير وفي فترات العصيبة التي مرت بها.

ورصدت تطورات الوضع في السودان ،مشيرة إلى استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الخرطوم، لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي حول الفترة الانتقالية.

وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قطاع غزة.

وفي متفرقات دولية، نقلت تنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض فرنسا ضريبة على عمالقة الإنترنت، التي تسمى "جافا"، مهددا بالرد بالمثل.