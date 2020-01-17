اهتمامات الصحف الليبية الجمعة



تناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس ببنغازى ، والذي سلمه دعوة للمشاركة فى مؤتمر برلين.

وأشارت إعلان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مشاركته في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الأحد المقبل.

ونقلت مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الأسرة الدولية بتقديم دعم قوي للمؤتمر المقرّر عقده في برلين حول لبييا الأحد القادم ، وأن المؤتمرسيعمل على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن، والعودة إلى عملية سياسية، وإصلاح اقتصادي، واحترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وعرجت الصحف الليبية على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي،على أن ليبيا ليست بحاجة إلى أسلحة جديدة ومقاتلين جدد، ولفت إلى أن نشر قوة سلام أوروبية في ليبيا هي إحدى الفرضيات التي سيبحثها مؤتمر برلين ، وجدد تأكيده على أهمية هدنة وقف إطلاق النار التي بدأ سريانها.