اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم نعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ببالغ الحزن والأسى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .

وأشارت الصحف إلى قرار سلطات الاحتلال نقل 60 أسيرا قاصرا من سجن "عوفر" إلى "الدامون" دون ممثليهم، وتدمير وإغراق ألف دونم زراعي جراء فتح الاحتلال للسدود المائية وبرك الأمطار في غزة.

وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، أعمال التجريف التي نفذتها قوات الاحتلال غرب سلفيت لتوسيع مستوطنة، واستهداف المزارعين وإغراق المحاصيل شرق غزة، والكشف عن مخطط لإقامة منطقة صناعية استيطانية على 2000 دونم من أراضي قرية شوفة.

وأولت اهتمامًا فقدان 11 دولة حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات، لدفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، وفق ما أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

ورصدت تقدّيم وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف، "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانيّة، بعد اعتراف القوّات المسلّحة الإيرانيّة بأنّ الطائرة أُسقِطت خطأ.