اهتمامات الصحف المغربية الجمعة

أولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها للاستعدادات لانطلاق موسم الحج لهذه السنة، والترتيبات المتخذة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ليمر الموسم في أفضل الظروف.

كما أولت اهتمامها للتدابير المتخذة من قبل البعثات المغربية للحج لتيسير أداء الحجاج المغاربة لمناسكهم على احسن وجه.

وأوردت الصحف إدانة المملكة المغربية الشديدة للعمل الإرهابي البغيض الذي وقع يوم الإثنين الماضي بالقرب من المعهد القومي للأورام بالقاهرة، مخلفا العديد من الضحايا الأبرياء والمصابين، وتعبيرها عن تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في محاربة كل أشكال الإرهاب المقيت.

وتابعت مسلسل الإقالات التي تشهدها الجزائر ،والتي شملت عددا من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق.

وتناولت الصحف التطورات السياسية في السودان، والترتيبات الجارية لتشكيل السلطة الانتقالية، بعد توقيع المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بوساطة من الاتحاد الأفريقي.