اهتمامات الصحف الجزائرية الجمعة



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالشأن المحلي، مبرزة الحراك الشعبي من أجل التغيير الديمقراطي الذي يدخل اليوم اسبوعه ال18 على التوالي للإصرار على رحيل باقي رموز النظام السابق.

وتناولت تكثيف احزاب المعارضة من لقاءاتها لبلورة موقف مشترك تحسبا لمؤتمر الحوار مع السلطة قريبا.

وتابعت تغطيتها لحملة "الأيادي البيضاء" التي أطلقها القضاء الجزائري منذ شهرين بمتابعات قضائية ضد كبار المسؤولين السابقين والحاليين ورجال الأعمال ومدراء البنوك الحكومية بتهم الفساد وتبديد المال العام.