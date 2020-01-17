اهتمامات الصحف المصرية الجمعة

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتناول عدد من الملفات الإقليمية والدولية في مقدمتها الأزمة الليبية، ومفاوضات سد النهضة.

ونشرت في الإطار ذاته، تشديد الرئيس السيسي، على الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

وأبرزت صحف الجمعة تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الرعاية الأمريكية لمفاوضات سد النهضة أسهمت في إيجاد أرضية مشتركة حول الإطار العام للاتفاق بشأن السد.

وأشارت إلى توقيع كلًا من مصر وقبرص واليونان والأردن وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا على اتفاقية إنشاء منظمة دولية بمسمى "غاز شرق المتوسط" وذلك عقب الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد بالقاهرة.

ورصدت الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى موافقة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على المشاركة في مؤتمر برلين لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وتناقلت صحف القاهرة تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن التدخلات الخارجية في ليبيا تؤدي إلى تأجيج الصراع وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي وتسوية سياسية للأزمة.