اهتمامات الصحف التونسية الأحد

تناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأجيل تركيز حكومة جديدة في تونس ، بعد إسقاط مجلس نواب الشعب التونسي حكومة الحبيب الجملي، المقترحة، مسلطة الضوء على مختلف المراحل التي عرفها مسار تشكيل هذه الحكومة.

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس التونسي قد بدأ في المشاورات من أجل تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، في مدة أقصاها شهر، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور.

وأبلغت عن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد يقوم بها اليوم إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

ورصدت المحادثات التي جرت في العاصمة الروسية بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول مؤتمر برلين الذي سيعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، المخصص للحرب القائمة بين الفرقاء الليبيين، والعمل على إيقاف النار في طرابلس.

وتطرقت صحف الأحد إلى إن مجلس النواب العراقي يستعد لعقد جلسة عادية بعد نحو أسبوع من توصيته على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.

ونقلت صحف تونس إعلان بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان عن تفجير استهدف مركبة تابعة للقوات الأمريكية في أحد أقاليم البلاد دون الكشف عن مخلفاته بعد .