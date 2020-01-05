اهتمامات الصحف التونسية الأحد

ظل المشهد السياسي في تونس الموضوع الأبرز في اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، في ضوء تصاعد موجة الرفض للتشكيل الحكومي الجديد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، حيث رصدت دعوات تطالب بتعديلها قبل عقد جلسة نيل الثقة الذي تقرر يوم الجمعة القادم.

وأخبرت عن إلغاء البرلمان الليبي مذكرتي التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي، موردة تصريحات أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، عدَ فيها من أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع في هذا البلاد.

وكتبت صحف الأحد عن أن الحرب في سوريا تسببت منذ اندلاعها قبل نحو تسع سنوات بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، وخلفت دمارًا هائلًا في البنى التحتية قدرت كلفته بنحو 400 مليار دولار، مع تواصل التصعيد العسكري للنظام السوري في شمال البلاد بين الحين والأخر مخلفًا المزيد من القتلى والجرحى.

ورصدت دعوات دولية إلى ضبط النفس في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات.