اهتمامات الصحف المغربية الجمعة

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بانطلاق موسم عودة المغاربة المهاجرين بأوروبا لقضاء عطلهم بالمغرب ، مشيرة إلى الإجراءات التي تم اتخادها لتسهيل إجراءات عبورهم ، خاصة وأن عددهم يقارب الثلاثة ملايين شخص.

وفي الشأن التونسي اهتمت الصحف بالتعديلات التي أقرها البرلمان التونسي على قانون الانتخابات التشريعية، على بعد شهر من إيداع قوائم المرشحين لهذه الانتخابات.

وأشارت إلى استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولاتها استهداف أهداف مدنية ومنشآت حيوية في بعض مدن المملكة ، وتصدي قوات الدفاع الجوي السعودي لهذه الطائرات المسيرة وإفشال وصولها إلى أهدافها.

وتطرقت صحف المغرب إلى تفاعلات إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة فوق المياه الدولية لمضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبحث في كيفية الرد على هذا الاستفزاز.

ولفتت إلى ارتفاع حظوظ وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لتيريزا ماي المستقيلة .