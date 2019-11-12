اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء



اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج المشاورات والاتصالات المكثفة الجارية بين الفرقاء المعنيين للاتفاق على الصيغة الحكومية الجديدة في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة جديدة.

وأخبرت عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح مختلفة في ثلاثة تفجيرات متزامنة في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

ولفتت صحف لبنان الانتباه إلى تنديد ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في تصريح لها بعدم جدية في حل الأزمة من قبل السُلطات التي تطلق قواتها الرصاص الحي ضد متظاهرين وسط بغداد.

وأشارت إلى إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشرته أنها رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة.

وتطرقت إلى تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له أن المعلومات التي تصله تفيد بأن إيران تخصب اليورانيوم وأن هذه الخطوة سيئة للغاية.