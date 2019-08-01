اهتمامات الصحف الباكستانية الخميس



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتصال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله -.

واهتمت بزيارة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة إلى باكستان ولقاء معاليه بكبار المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

وتطرقت إلى تصعيد التوتر العسكري مجدداً على جانبي الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير إثر تجدد إطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية وسقوط عدد من الضحايا.

وأخبرت عن عزم المبعوث الأمريكي الخاص بالمصالحة الأفغانية زلمي خليل زاد على زيارة باكستان اليوم لمناقشة عملية السلام مع المسؤولين الباكستانيين.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والسيول الناجمة عنها في باكستان إلى 66 قتيلاً و 71 مصاباً، وتحذير السلطات الباكستانية من إمكانية حدوث فيضانات بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وتناقلت أنباء مقتل 34 شخصاً على الأقل إثر انفجار استهدف حافلة غرب أفغانستان أمس الأربعاء.