اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتعثر الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة بعد بروز خلافات في اللحظة الأخيرة بين الفرقاء المعنيين على توزيع الحقائب والحصص بين المكونات السياسية في حين استمرت الاحتجاجات في مناطق عدة رفضا للأوضاع السائدة.

وأشارت إلى شن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها اعتقال عدد من الشبان فيما هدمت جرافات الاحتلال منشآت في بلدة بيت جالا في الضفة.

وتحدثت عن شن الطائرات الحربية الروسية والسورية أمس عشرات الغارات الجوية مستهدفة بشكل أساسي مدينة معرة النعمان وريفها في محافظة إدلب السورية ما أدى إلى مقتل العشرات في صفوف المدنيين.

وأوردت إعلان وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في تصريح له أمس أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار معربًا عن استعداده للمشاركة في مؤتمر دولي مرتقب الأحد في برلين.

ولفتت الانتباه إلى إعلان وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان إثر اجتماع عقد امس في لندن مع نظرائه البريطاني والأوكراني والسويدي والأفغاني أن المجتمع الدولي ينتظر أجوبة في شأن الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران.