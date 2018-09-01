أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة السبت :

خادم الحرمين يهنئ رئيس أوزبكستان ورئيس وزراء أستراليا

ولي العهد يهنئ سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

محمد بن سلمان يهنئ رئيس أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده

سلطان بن سلمان يطالب مراكز الأطفال المعوقين بالتحفيز

خطيب الحرم: جاهدوا النفس والهوى والشيطان تفوزوا برضا الرحمن

إمام وخطيب المسجد النبوي: الوالِدان بابان من أبواب الجنة من برَّهما دخلها

وصول 250 ألف حاج إلى المدينة المنورة

تفعيل دور المرأة التوجيهي والإرشادي في الحرمين الشريفين

«سلمان للإغاثة» يطلق مشروعا لإعادة تأهيل المرافق العامة في ريف حلب الشمالي

إصابة 240 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة فلسطينية

الجيش اليمني يستعد لمهاجمة مخبأ زعيم الانقلابيين

مسلحون يقصفون شاحنة مساعدات في الحديدة

ائتلاف النصر يرشّح الفياض لرئاسة الوزراء

تونس: إقالة وزير الطاقة وعدد من مسؤوليها

مقتل زعيم المتمردين في أوكرانيا

واشنطن توقف تمويل «أونروا»

ترمب يلوح بـ «التدخل» حال إخفاق وزارة العدل في مهمتها