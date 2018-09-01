أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة السبت :
خادم الحرمين يهنئ رئيس أوزبكستان ورئيس وزراء أستراليا
ولي العهد يهنئ سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
محمد بن سلمان يهنئ رئيس أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده
سلطان بن سلمان يطالب مراكز الأطفال المعوقين بالتحفيز
خطيب الحرم: جاهدوا النفس والهوى والشيطان تفوزوا برضا الرحمن
إمام وخطيب المسجد النبوي: الوالِدان بابان من أبواب الجنة من برَّهما دخلها
وصول 250 ألف حاج إلى المدينة المنورة
تفعيل دور المرأة التوجيهي والإرشادي في الحرمين الشريفين
«سلمان للإغاثة» يطلق مشروعا لإعادة تأهيل المرافق العامة في ريف حلب الشمالي
إصابة 240 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلال
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة فلسطينية
الجيش اليمني يستعد لمهاجمة مخبأ زعيم الانقلابيين
مسلحون يقصفون شاحنة مساعدات في الحديدة
ائتلاف النصر يرشّح الفياض لرئاسة الوزراء
تونس: إقالة وزير الطاقة وعدد من مسؤوليها
مقتل زعيم المتمردين في أوكرانيا
واشنطن توقف تمويل «أونروا»
ترمب يلوح بـ «التدخل» حال إخفاق وزارة العدل في مهمتها
GMT 20:24 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 20:22 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 20:21 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 12:44 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 12:42 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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