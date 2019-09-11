اهتمامات الصحف العراقية الأربعاء

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على إعلان العراق تجديد التزامه باتفاق منظمة أوبك لخفض إنتاج النفط من اجل استقرار أسعارالنفط في الأسواق العالمية.

وتطرقت إلى حادث التدافع الذي شهدته مدينة كربلاء أمس, والذي أودى بحياة 37 شخصًا, وإصابة 103 آخرون بجروح بحسب اخر حصيلة أوردتها الشرطة.

وعرجت على الشأن الدولي مبرزة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلنه امس الثلاثاء بإقالة مستشاره للأمن القومي "جون بولتون"، مشيرة إلى اعتزام الرئيس ترامب ترشيح خلفا لبولتن خلال الأسبوع المقبل.

وتطرقت إلى اتهام بريطانيا أمس الثلاثاء لإيران بمخالفة الضمانات التي قدمتها بأن لا تنقل الناقلة الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق إلى سوريا، منوهة بقيام الحكومة البريطانية باستدعاء السفير الإيراني وتسليمه احتجاجًا رسميًا على هذا العمل.