أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف البريطانية اليوم بتصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه يمكن التوصل إلى حل بديل لحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي واحدة اهم النقاط العالقة أمام التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال 30 يوما.

ونقلت الصحف عن ميركل، في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في برلين، إنها تؤكد أن الأمر يرجع إلى بريطانيا في التوصل إلى خطة بديلة قابلة للتنفيذ.

وأبرزت رد جونسون إنه أكثر من سعيد بالجدول الزمني، وأنه يعتقد أن هناك أيضا مجالا متسعا للتوصل لاتفاق جديد.

وأخبرت الصحف أن جونسون سيقابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، قبل التوجه إلى قمة الدول الصناعية السبع الكبرى السبت، مع غيره من القادة ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن استراليا ستنضم إلى قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج العربي، حيث تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران لناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في مضيق هرمز الشهر الماضي.

وتناولت الصحف آخر التطورات في السودان، مشيرة إلى تأدية عبد الله حمدوك اليمين رئيساً للحكومة الانتقالية في السودان، متعهداً بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.