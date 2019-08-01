اهتمامات الصحف الأردنية الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والتي تناولت المستجدات الإقليمية ، خصوصاً الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية.

وتابعت الصحف ،تهديد رئيس حزب الليكود رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس،خلال جولتين انتخابيتين منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة ، برفض حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعميق الاحتلال فيها وتوسيع الاستيطان.

واهتمت ببدأ اجتماع عسكري دولي في العاصمة البحرينية، المنامة، لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور للتصدي للاعتداءات المتكررة التي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل وإمكانية تشكيل بعثة دولية للقيام بمهمة حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وسلطت الضوء على اتفاق العراق والكويت على إدارة حقول نفطية مشتركة و اختيار جهة استشارية عالمية لاستغلالها.