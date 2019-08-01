اهتمامات الصحف التونسية الخميس



أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، نبأ إمضاء الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل.

وألقت الضوء على الحراك السياسي الذي تعيشه البلاد، مشيرة إلى تأكيد الأمين العام لحزب " تحيا تونس " سليم العزابي، أن الحزب سيرشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية.

وأشارت الصحف إلى تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن قوات الجيش تتقدم في معركة طرابلس، إلا أنها تتمهل في اقتحام العاصمة حفاظُا على أرواح المدنين.

وتابعت عربيًا.. إعلان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن تحرك فلسطيني لعقد اجتماع عن تحرك فلسطيني لعقد اجتماع للأمم المتحدة بغرض بحث انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وكتبت صحف تونس، عن تعليق السلطات السودانية الدراسة إلى أجل غير مسمى في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل ستة طلاب مدارس بالرصاص أثناء مظاهرات يوم الأثنين الماضي.