اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات "منتدى غاز شرق المتوسط" على الحقوق الوطنية والسيادية الفلسطينية، وكذلك تأكيد وفد فلسطين بالمنتدى على أن "تطوير حقل غاز غزة أولوية وحق وطني".

وأشارت صحف الجمعة إلى تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المواطن الفلسطيني يستحق تقديم الخدمة الفضلى له، وذلك خلال استقباله وفد نقابة الأطباء ونقيبي التمريض والمهن المساندة في رام الله.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملات اعتقال ،وهدم وتجريف وتوزيع إخطارات هدم عدد من المنازل في الضفة الغربية، وقصف قوات الاحتلال موقع شمال قطاع غزة.

وتحدثت صحف فلسطين دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه ،النرويج والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

ورصدت مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية ، دول العالم بإدراج المنظمات الإرهابية الاستيطانية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعها من دخول أراضيها.

وأوردت صحف فلسطين أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إن إعلان سلطات الاحتلال عن إقامة 7 محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخريات في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية "يشكل تصعيدا خطيرا، وتكريسا للمفاهيم والممارسات الاستيطانية التي تقوم عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

ونشرت صحف هذا اليوم اقتحام عشرات المستوطنين اليهود، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة.

وتحدثت عن اصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحقّ عشرات الأسرى الفلسطينيين، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال شهر كانون الأول المنصرم.

ورصدت مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية ، دول العالم بإدراج المنظمات الإرهابية الاستيطانية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعها من دخول أراضيها.