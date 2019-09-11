اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعاتها للمستجدات المتعلقة بتطور الحملات الانتخابية للمترشحين للاستحقاق الرئاسي القادم في تونس قبل أيام من انتهائها ، في ظل تجاذبات وأنباء حول إمكانيات انسحاب مرشحين لفائدة مرشحين آخرين ، دون تأكيدات رسمية لهذه الأنباء.

وركزت على المباحثات التي أجراها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هوبتون ، بشأن مقترح عقد مؤتمرا لإخراج ليبيا من أزمتها السياسية والأمنية .

إقليميا، أبرزت إعلان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أمس عن انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي ،التي تستهدف مواقع تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين ومطاردة فلوله داخل القرى الصغيرة .