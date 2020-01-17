اهتمامات الصحف التونسية الجمعة

انصب اهتمام الصحف التونسية الصادرة اليوم على أوضاع السياسية في تونس في ضوء انتهاء المهلة التي منحتها الرئاسة التونسية للأحزاب والكتل البرلمانية في البلاد لتقديم مرشحهم لرئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن الاثنين القادم حدد كأخر اجل للإعلان عمن سيكلفه الرئيس التونسي قيس سعيّد بتولي هذا المنصب.

إفريقيا، كان الشأن الليبي في صدارة الأخبار ، حيث رأت الصحف أن الحدث الأبرز اليوم على الساحة الدولية هو التحضيرات المتسارعة لعقد مؤتمر برلين من اجل السلام في ليبيا والذي تستضيفه ألمانيا الأحد المقبل وسط تطلعات بان يتمكن اللقاء من تحقيق ما عجزت عنه مختلف اللقاءات والمؤتمرات التي انعقدت في مختلف مراحل الأزمة الليبية لوقف الحرب في البلاد .

وكتبت صحف الجمعة، عن إعلان مصر وإثيوبيا والسودان أنها أحرزت تقدما في المفاوضات الجارية في واشنطن حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويثير توترات إقليمية ، وأشارت إلى أن الدول الثلاثة ستجتمع مجددا في نهاية الشهر الحالي في العاصمة الأمريكية لتذليل العقبات المتبقية والتوصل إلى اتفاق شامل بهذا الشأن.

وتناقلت ما أكدته وزارة البترول المصرية في بيان لها من أن فرنسا تطلب الانضمام رسميا إلى عضوية منتدى غاز شرق إفريقيا ، مشيرة إلى أن مساعد وزير الطاقة الأمريكي أبدى رغبة بلاده في الانضمام إلى المنتدى كمراقب بصفة دائمة.

ولفتت صحف تونس الانتباه إلى اعتبار المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم البريكست بمثابة ناقوس خطر للكتلة الأوروبية برمتها .