اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء

ركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم على طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في تونس لعرض مقترحاتهم مكتوبة حول الشخصية التي يرونها الأجدر لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، بعد رفض البرلمان الحكومة التي عرضها الحبيب الجملي نهاية الأسبوع الماضي.

وتساءلت عن مصير مؤتمر برلين المقرر عقده يوم الأحد المقبل بمشاركة الدول المعنية بالملف الليبي، بعد فشل الوساطة الروسية التركية في دفع أطراف النزاع في ليبيا إلى توقيع اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في البلاد .

كتبت عن عودة المتظاهرين إلى الشوارع مجددًا في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجًا على تعثر تشكيل الحكومة وازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.