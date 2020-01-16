اهتمامات الصحف التونسية الخميس

كتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن انتهاء اليوم المهلة التي منحها الرئيس التونسي قيس سعيّد للأحزاب السياسية من أجل تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة قبل أن يبدأ في جولة مشاورات مع هذه الأحزاب للتوافق على الشخصية الأمثل لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتحدثت في الشأن الليبي، عن توجه الأنظار نحو العاصمة الألمانية حيث من المنتظر انعقاد مؤتمر دولي حول أزمة ليبيا، مشيرةً إلى احتجاج تونسي على تغييبها عن هذا الاجتماع.

كما كتبت صحف الخميس عن مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح البرلمان العربي بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأشارت عربيًا، إلى افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وإعلان الحكومة السودانية عودة الهدوء في البلاد بعد السيطرة على تمرد قاده أعضاء في هيئة المخابرات.

وتطرقت صحف تونس في الشأن الدولي، إلى انتقادات أوروبية لاقتراح البنتاغون خفض عدد القوات الأمريكية في غرب إفريقيا بشكل كبير، وإعلان الحكومة الروسية استقالتها بعد إعلان الرئيس بوتين عن خطط لتعديلات دستورية.