أهم الأخبار البارزة في الصحف البريطانية الصادرة الأحد
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أهم الأخبار البارزة في الصحف البريطانية الصادرة الأحد

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العرب اليوم - أهم الأخبار البارزة في الصحف البريطانية الصادرة الأحد

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، اهتمامها بأخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً مواجهة رئيسة الوزراء البريطانية، تحديات في البقاء بمنصبها عقب إنذار وزراء لها بأنه قد يجب عليها الاستقالة لتنقذ خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

ولفتت إلى وعد وزير الخزانة البريطانية فيليب هاموند بزيادة الإنفاق الحكومي البريطاني، 20 مليار جنيه إسترليني، في حالة مساندة أعضاء مجلس العموم البريطاني، لاتفاق رئيسة الوزراء البريطانية الخاص بالخروج من التكتل الأوروبي، التصويت عليه الثلاثاء القادم.

وأبرزت صحف الأحد، رفض بريطانيا عرضًا أوروبيًا جديدًا للخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصفها أنها إعادة فرض أطروحات قديمة، في ظل استمرار المحادثات بين الجانبين لتسوية عملية الخروج.

وتطرقت إلى مصير نحو 3 آلاف طفل من أبناء وبنات مقاتلي عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الأجانب وطريقة التعامل معهم.

وسلطت الصحف الضوء على طريقة تعامل وزير الداخلية البريطانية، ساجد جافد، مع ملف البريطانية التي هربت للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، عقب وفاة طفلها في معسكر بسوريا.

وتحدثت عن قضية ضرورة محاكمة أسرى مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأن على أولئك المقاتلين الأسرى مواجهة حكم القضاء والعدالة في أقرب وقت ممكن‫.‬

‫وأشارت صحف بريطانيا، إلى سقوط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 149 راكبًا و 8 من طاقمها.‬

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أهم الأخبار البارزة في الصحف البريطانية الصادرة الأحد أهم الأخبار البارزة في الصحف البريطانية الصادرة الأحد



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أهم الأخبار البارزة في الصحف البريطانية الصادرة الأحد أهم الأخبار البارزة في الصحف البريطانية الصادرة الأحد



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