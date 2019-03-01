اهتمامات الصحف البريطانية الصادره الجمعه

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بأخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست)، مبرزةً إعلان وزير الزراعة البريطاني جورج يوستيس، استقالته من الحكومة بسبب قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي منح البرلمان تصويتا محتملا على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وتطرقت إلى نتائج مؤتمر"الأردن نمو و فرص" الذي اختتم أعماله في لندن أمس وسط مشاركة دولية لدعم الأردن اقتصادياً، مبرزة اللقاءات الثنائية بين العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين مع رئيسة الوزراء البريطانية وكبار المسؤولين المشاركين في المنتدى.

وأبرزت مصادقة البرلمان ومجلس اللوردات البريطاني أمس على قرار وزارة الداخلية حظر حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي، وإدراجه في قائمة التنظيمات الإرهابية وتجريم كل أنشطته في بريطانيا ومن يدعم الحزب وينتسب له.

ولفتت إلى إمكانية محاكمة رئيس النظام السوري بشار الأسد ومنسوبي نظامه وذلك عقب، اعتقال السلطات الألمانية والفرنسية مؤخراً ثلاثة من أفراد المخابرات السورية بتهمة التعذيب وهي خطوة إيجابية في اتجاه محاكمة رموز النظام السوري الضالعين في جرائم القتل والتعذيب.

ونقلت الصحف عن خبراء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قولهم إن جنودا إسرائيليين ربما تورطوا في جرائم حرب إبان تعاملهم مع مظاهرات فلسطينية على الحدود مع قطاع غزة العام الماضي.