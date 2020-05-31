أبرز اهتمامات الصحف العراقية اليوم الأحد 31 أيَّار

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تطورات ملف الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي والمشاورات الجارية للاتفاق على تسمية المرشحين للمقاعد الوزارية الشاغرة ومن بينها وزارتا الخارجية والنفط.

واهتمت بخطط وزارة الصحة في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، منوهة بقرار الجهات المختصة بفرض حظر تجوال تام وشامل وصارم على جميع المحافظات العراقية ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع في إطار التدابير الوقائية.

وتابعت الصحف قضية تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين المتداولة في مختلف الأوساط حاليًا، مفيدة بأن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جاءت نتيجة تراكم سياسات وقرارات خاطئة أدت إلى تضخم في النفقات التشغيلية والترهل الوظيفي.

وتناولت الصحف اعتزام الحكومة تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء العام خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية تعتمد على توزيع الأدوار بشكل دقيق بين المؤسسات ذات العلاقة الحكومية والبرلمانية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.

وفي الشأن الاقتصادي تابعت الصحف الديون المترتبة على العراق لشركات النفط الأجنبية العاملة فيه، مبينةً أن العراق يدفع حاليًا 12 مليار دولار سنويًا كفوائد عن الديون المتراكمة لهذه الشركات.