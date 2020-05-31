أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم الأحد 31 أيَّار

ألقت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على أهمية اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، مبرزة جدول أعماله التي تمثلت في الوضع الصحي في ظل وباء فيروس كورونا، والعلاقات الجزائرية الفرنسية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وتابعت مستجدات الوضع الوبائي في الجزائر، حيث أشارت إلى استمرار ارتفاع عدد حالات الشفاء وانخفاض عدد الإصابات الجديدة، تزامنًا مع تمديد إجراءات الحجر المنزلي لأسبوعين آخرين ابتداء من اليوم.

واهتمت الصحف بالتصعيد العسكري في ليبيا، موضحة أن قوات حكومة الوفاق حققت تقدمًا كبيرًا في محيط مطار طرابلس ومحيط محور الرملة جنوبي العاصمة طرابلس، فيما أعلنت قوات حفتر مقتل قائد فرقة "السلطان مراد" المدعوم من تركيا جنوب طرابلس.

وعرجت على نشر قوات الحرس الأمريكي في ولاية مينيسوتا لاحتواء الاحتجاجات المشتعلة في مدينة مينيابوليس، احتجاجًا على مقتل أمريكي من أصول أفريقية خلال توقيفه من طرف الشرطة، مضيفة أن المظاهرات توسعت إلى نيويورك ودالاس وأتلانتا وواشنطن.

ورصدت صحف الجزائر أنباء الوباء في العالم لافتة النظر إلى أنه يقتل 20 في المئة من المصابين، مخبرة عن تحول البرازيل إلى بؤرة له في قارة أمريكا اللاتينية بعد إعلان وزارة الصحة البرازيلية، أمس، عن تسجيل 33 ألفًا و274 إصابة إضافية بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات إلى قرابة 500 ألف.