أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم الخميس 27 أيَّار

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية لسفير الدولة لدى فرنسا للتشاور، وذلك عقب بث قنوات تلفزيونية حكومية فرنسية أفلام وثائقية تعتبرها الجزائر مسيئة للشعب ومؤسسة الجيش الوطني الجزائري.

وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أمس استعداد الجزائر لاحتضان الحوار الليبي بغية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بين الفرقاء الليبيين بأقرب وقت.

وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة أمس عن تسجيل 160 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 6 اشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 8857 حالة من ضمنهم 5129 حالة تم شفاؤها، و623 وفاة.

ولفتت النظر إلى تأكيد وزير الصحة الجزائري وأعضاء لجنة متابعة أزمة وباء فيروس كورونا مواصلة العمل ببروتوكول "كلوروكين" الذي أثبت نجاعته في علاج المصابين.