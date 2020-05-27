أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية اليوم الأربعاء 27 أيَّار

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا. وتطرقت إلى بدء البرلمان الجزائري مناقشة مشروع الميزانية الإضافية للعام الجاري، مبينة أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجزائر جراء وباء كوفيد19 دفع الحكومة لتبني سياسة تقشفية للحد من الآثار الاقتصادية.

وأخبرت عن اعلان الحكومة الإسبانية، دخول البلاد في حداد وطني لمدة عشرة أيام على ضحايا فيروس كورونا الذي أودى بحياة 27 ألف شخص في إسبانيا. وأشارت إلى إعلان مزيد من دول العالم عن إجراءات لتخفيف الحجر الصحي والإغلاق الكلي جراء تفشي الوباء، رغم استمرار ارتفاع معدل الإصابات اليومية بالفيروس.