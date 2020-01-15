اهتمامات الصحف البريطانية الأربعاء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات الأزمة الداخلية في إيران في ظل استمرار التظاهرات الرافضة لتصرفات النظام العدوانية.

وذكرت أن محاولة النظام الإيراني إخفاء مسؤوليته تجاه إسقاط الطائرة الأوكرانية أكدت للشعب أن مصدر الشر من داخل بلاده وليست من الخارج كما ظل يدعي النظام طيلة السنوات الماضية.

وتناولت صحف الأربعاء تفعيل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث آلية فض النزاعات المدرجة ضمن الاتفاق النووي بسبب خرق طهران المتكرر لبنود المعاهدة. مبينةً أن الخطوة تقود إلى طريق فرض عقوبات جديدة ضد طهران.

وتطرقت صحف لندن إلى أن برلين ستستضيف يوم الأحد المقبل محادثات سلام بين أطراف النزاع الليبي على الرغم من فشل التوصل إلى وقف إطلاق دائم خلال محادثات موسكو الأخيرة.