اهتمامات الصحف الليبية الثلاثاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية ، مبينة تقدم وسيطرة الجيش فى منطقة بئر العلاق جنوب السبيعة واستمرار تصاعد حدة الاشتباكات فى محاور طريق المطار وصلاح الدين وخلة الفرجان والعزيزية.

وتطرقت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، موضحًا أن وجود السلاح في يد الميليشيات الليبية أمر خطير، ومصر لم تدخل في ليبيا رغم نفاذ عناصر إرهابية عبر الحدود، مضيفًا أنه تم رصد وتصوير مواقع تسليم أسلحة لميليشيات ليبيا.

وعرجت الصحف على لقاء الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بمبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في نيويورك، الذي تناول آخر تطورات الملف الليبي والجهود المبذولة للبحث عن حلول للأزمة.