اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترؤس الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اجتماعًا مقرراً اليوم لمجلس الوزراء للموافقة على مشروع قانون ميزانية العام 2020م، والاستماع إلى عرض حول تعديلات قانون الانتخابات وانشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري.

وتطرقت إلى تأدية وزراء الحكومة السودانية الجديدة المؤلفة من 18 وزيرا اليمين الدستورية تحسبا للاجتماع مع رئيس المجلس السيادي لاحقا.

وأشارت صحف الجزائر إلى إعلان وزيرة العمل والمعاشات البريطانية امبر راد استقالتها من منصبها اعتراضا على سياسة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاه قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأبرزت بدء تسيير دوريات أمريكية-تركية مشتركة في المنطقة العازلة بين مدينتي تل أبيض ورأس العين تطبيقا لاتفاق آلية الاجراءات الأمنية في الشمال السوري.

وفي متفرقات أخرى، أخبرت عن تحذير حركة طالبان من تبعات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف المفاوضات معها.