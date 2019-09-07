أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على خروج آلاف المواطنين الجزائريين في مسيرات سلمية للجمعة 29 من

واشارت إلى شروع البرلمان الجزائري في تجريد عدد من النواب من الحصانة البرلمانية بطلب من القضاء، تمهيدًا لمحاكمتهم

وأبرزت اعلان تشكيل الحكومة المدنية الجديدة في السودان برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مبينةً إصدار الاتحاد