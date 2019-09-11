اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء

اهتمت الصحف الحزائرية الصادرة اليوم بشروع البرلمان الجزائري في مناقشة مشروعي تعديل قانون الانتخابات وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، تحسبا للتصويت عليهما غداً.

ورصدت مسيرة سلمية لطلاب الجامعات بالعاصمة الجزائر أمس، مبرزة مطالبة الطلاب بتنحي جميع رموز النظام السابق.

وتابعت صحف الجزائر الشأن السوداني ،مشيرة إلى عقد أول اجتماع لها أمس لوضع أولويات المرحلة القادمة، وعلى رأسها تحقيق السلام والتصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد.

وأشارت إلى سقوط 131 عراقيًا بين قتيل وجريح في حادث تدافع في كربلاء جنوب بغداد احتفالاً بيوم عاشوراء.