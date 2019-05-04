اهتمامات الصحف اللبنانية السبت

عرضت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، في ظل متغيرات عالمية ترخي بظلالها على عالمنا العربي.

محليا، أبرزت الصحف تواصل جلسات مجلس الوزراء اللبناني الساعية إلى إنجاز درس مشروع الموازنة وإقرارها في ظل هدوء في المناقشات بين مختلف التيارات السياسية التي تشكل الحكومة، وسط تحركات في الشارع اللبناني رفضاً لما يُسرّب عن بنود الموازنة من تقشف يمس بالعديد من القطاعات.

وأخبرت صحف لبنان عن استهداف قصف سوري - روسي عنيف لليوم الرابع على التوالي وبشكل متواصل مناطق في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، أسفر عن مقتل العشرات، في وقت تبيّن من نتائج اجتماع جنيف حول سوريا، بين المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن وممثلي مجموعة الدول الغربية – العربية المصغّرة، أن مساعي تشكيل اللجنة الدستورية السورية المنبثقة من مؤتمر سوتشي لا تزال أمام حائط مسدود.

فلسطينياً، سلطت الضوء على تصعيد الجيش الإسرائيلي عسكرياً ضد قطاع غزّة، في وقت أعلن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر عن أن "صفقة القرن" الأميركية حول الشرق الأوسط، ستكرّس القدس الموحّدة عاصمة لدولة إسرائيل، ولن تأتي على ذكر حل الدولتين، وستكون نقطة بداية جيدة لمعالجة القضايا الجوهرية.

ومن الجزائر اهتمت الصحف بعودة الجزائريين بأعداد كبيرة في يوم الجمعة الحادي عشر على التوالي، وقبل أيام من شهر رمضان، إلى الشارع، تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 فبراير الماضي، خلال شهر الصوم.

وحول تطورات الأوضاع في فنزويلا، عادت الصحف بأنباء عن الاتصال الهاتفي المطوّل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، الذي بحث في تخفيف حدّة الاتهامات المتبادلة في ما يتعلق بتأجيج التوتر وممارسة لعبة خطيرة في فنزويلا.