أبرز اهتمامات الصحف الليبية اليوم الأحد 31 أيَّار

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، معبرًا عن قلق بلاده حيال استمرار جهات خارجية في إرسال أسلحة إلى ليبيا، ما يؤجج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرًا على جيران ليبيا وعلى الأمن الأوروبي مؤكدا ضرورة العودة للمسار السياسي.

وأشارت الصحف إلى بيان 44 عضو برلماني دعوا فيه إلى حقن دماء الليبيين باتخاذ جميع الإجراءات الضامنة لذلك، إلى جانب نبذ الشقاق والفرقة والعودة العاجلة لحوار المسار السياسي، والمصالحة الوطنية الشاملة وفق أسس الحق والتسامح، ومحاربة الإرهاب واجب وطني يلتزم به الجميع، ولا وجود للسلاح إلا بيد مؤسسات الدولة ولا استعمال له لفرض أمر واقع.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في ليبيا، إذ استمرت الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق، وأحكمت وحدات القوات المسلحة سيطرتها على مثلث الكهرباء، وكوبري المطار، وشارع الغاز، ومحور الرملة جنوب العاصمة الليبية طرابلس ، وصد الجيش محاولة تقدم قوات الوفاق في محور الكازيرما.

وتطرقت إلى إعلان وزارة الخارجية الروسية، رفض موسكو الاتهامات الأمريكية بشأن إنتاج عملة مزيفة لليبيا. ونقلت الصحف بيان بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء وإعرابها عن قلقها من تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في ليبيا خلال الأسابيع الماضية، محذرة من تواصل استمرار الصراع وإلحاق خسائر فادحة في صفوف الفئات الأكثر ضعفًا.

وعرجت الصحف على اتفاق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، وذلك عبر دعم المساعي الأممية ذات الصلة، وتنفيذ مخرجات عملية برلين.