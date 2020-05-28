أبرز اهتمامات الصحف الليبية اليوم الخميس 28 أيَّار

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالحالة الوبائية لفيروس كورونا، مبينة قرار المجلس الرئاسي بتمديد حظر التجوال في ليبيا 10 أيام قادمة.

وأشارت الصحف إلى مواصلة التصعيد العسكري والاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محور طريق المطار وعين زارة ومحور الكازيرما ، مبينة نفي المتحدث باسم القيادة العامة اللواء المسماري نفيًا تامًا استلام طائرات مقاتلة جديدة، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في محور عين زارة أكثرهم من السوريين .

وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، وقوله إن سيناريو الصراع في سوريا يتكرر في ليبيا، معتبراً أن الوضع مقلق جدا، متابعا في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الفرنسي: "الأزمة تتفاقم.. نحن نواجه السيناريو السوري في ليبيا"، مضيفا أنه إذا لم يعد الطرفان المتحاربان في ليبيا إلى طاولة التفاوض سيتدهور الوضع، ويهدد أوروبا بأكملها.

ونقلت الصحف تصريحات وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، معربا عن انشغال الجزائر البالغ للتطورات الخطيرة في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة، مجددا استعدادها لاحتضان الحوار الليبي ومواصلتها لجهودها من أجل لم شمل الفرقاء وتقريب وجهات نظرهم .

وعرجت على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإبلاغه مجلس الأمن الدولي، بمقتل 58 مدنيا وجرح 190 آخرين على الأقل، جراء القتال الدائر في ليبيا منذ مطلع أبريل الماضي، وحتى 18 مايو الجاري، مضيفا أن هناك تقدما ضئيلا في حماية المدنيين .