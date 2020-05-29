أبرز اهتمامات الصحف الليبية اليوم الجمعة 29 أيَّار

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، وتوقيعهما مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى بحثهما عملية إيريني الأوروبية، التي تستهدف تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، كما بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعدداً من ملفات التعاون المشترك.

وأشارت الصحف إلى قرار المجلس الرئاسي بغلق الحدود الإدارية لمدينة سبها ومنع التنقل من وإلى المدينة وحظر التجول داخلها حظراً كاملاً لمدة 7 أيام، لمواجهة خطر جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كما شكل لجنة للتحقيق في أسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك.

ونقلت تصريحات رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب علي ابوسبيحة، ووصفه الوضع في منطقة الجنوب الليبي بالوضع "الخطر" وخاصة بعد تسجيل عدد كبير من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة سبها، موجها نداء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الطبية والصحية العالمية بالتدخل السريع وبشكل عاجل وفوري لإنقاذ الجنوب الليبي من الوباء.

وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وتعبيره عن أسفه لـ«سورنة» الصراع في ليبيا، داعياً طرفي النزاع إلى العودة لطاولة المفاوضات، موضحاً أن الأزمة تزداد سوءاً، مضيفا أن حكومة الوفاق مدعومة من تركيا التي تجلب إلى الأراضي الليبية آلاف المقاتلين السوريين.