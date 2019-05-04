اهتمامات الصحف المصرية السبت

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على المشروعات التي سيفتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدًا الأحد، وتتضمن مجموعة من الكباري العائمة والأنفاق لتسهيل حركة العبور من وإلى سيناء.

وأبرزت المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتابعت صحف السبت، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطينيين إثر غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونشرت إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه بدأ دراسة ومناقشة مقترح الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى "الحرية والتغيير" المتعلقة بهياكل ومستويات الحكم الثلاثة والرؤية لإدارة الفترة الانتقالية والرد عليها خلال الساعات المقبلة.

ورصدت صحف مصر الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة في إطار معركة السيطرة على العاصمة طرابلس.