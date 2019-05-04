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اهتمامات الصحف السودانية السبت

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد تجمع المهنيين السودانيين بأن الاعتصام مستمر في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة حتى يشعر المعتصمون أن مطالبهم قد تحققت، مجددة التزامها بفتح مسارات حركة القطارات بالتنسيق مع هيئة السكك الحديد. وأشارت الصحف إلى إحباط قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من التحالف العربي، هجوماً حوثياً في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، أسفر عن مقتل أكثر من 40 حوثياً وأسر العشرات. وعرجت صحف الصباح على دعوة جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس، إلى وقف ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للممتلكات التي تعود للفلسطينيين في القدس الشرقية على الفور. ونشرت صحف السبت إعلان رئاسة الجمهورية التونسية أمس، تمديد حال الطوارئ شهراً إضافياً، علماً بأنها تسري في البلاد منذ العام 2015 اثر هجمات دامية استهدفت أمنيين وسيّاحاً.
الخرطوم - العرب اليوم

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد تجمع المهنيين السودانيين بأن الاعتصام مستمر في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة حتى يشعر المعتصمون أن مطالبهم قد تحققت، مجددة التزامها بفتح مسارات حركة القطارات بالتنسيق مع هيئة السكك الحديد.

وأشارت الصحف إلى إحباط قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من التحالف العربي، هجوماً حوثياً في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، أسفر عن مقتل أكثر من 40 حوثياً وأسر العشرات.

وعرجت صحف الصباح على دعوة جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس، إلى وقف ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للممتلكات التي تعود للفلسطينيين في القدس الشرقية على الفور.

ونشرت صحف السبت إعلان رئاسة الجمهورية التونسية أمس، تمديد حال الطوارئ شهراً إضافياً، علماً بأنها تسري في البلاد منذ العام 2015 اثر هجمات دامية استهدفت أمنيين وسيّاحاً.

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