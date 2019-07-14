اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بقرار الحكومة تنظيم جسر جوي بين الجزائر ومصر لنقل مشجعي المنتخب الجزائري لكرة القدم لمناصرته في مباراته أمام منتخب نيجيريا برسم نهائي كأس أفريقيا للأمم.

ورصدت مواقف الأحزاب والنقابات من الأزمة، لافتة إلى أن اجماعها على التعجيل بالجلوس حول طاولة الحوار وترك الخلافات جانبا لتنظيم انتخابات رئاسية بأقرب وقت.

وواكبت تطورات الأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات أعلن أمس تأجيل مراسم التوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى اعلان قوى الحرية والتغيير إلى اليوم الأحد.

وفي متفرقات أخرى، أنبأت صحف الجزائر، عن مقتل 26 شخصًا وإصابة العشرات على اثر هجوم إرهابي على فندق بمدينة كيسمايو الصومالية.