اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للسيطرة على موجة الغلاء المعيشي في البلاد.

وأخبرت عن تلقي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا.

وسلطت الضوء على المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان للوصول إلى اتفاق السلام في أفغانستان.

وأشارت إلى تجديد باكستان عزمها على دعم الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام والمصالحة الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.

وعرجت إلى تصريحات السفير الهندي لدى باكستان الذي أكد رغبة الحكومة الهندية الجديدة في بناء علاقات جيدة مع باكستان.

أمنياً أخبرت عن قضاء الأمن الباكستاني على أحد أهم إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية بإقليم بلوشستان.

وتابعت الإجراءات التي تنفذها السلطات الباكستانية لمكافحة نشاط التنظيمات المحظورة دولياً ومنعها من جمع التبرعات من باكستان.

كما أخبرت عن خروج منتخب الكريكيت الباكستاني وتأهل المنتخب الهندي للربع النهائي لبطولة كأس العالم الجارية في بريطانيا.

إقليمياً تناقلت صحف باكستان تطورات الوضع في السودان وإلغاء قادة الاحتجاج الدعوة إلى العصيان المدني بعد توصل قوى الحرية والتغيير إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي.